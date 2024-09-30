Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем Сухопутных войск. Андрей Белоусов отметил, что воины-пехотинцы своими ратными подвигами вписали немало ярких страниц в историю страны.

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