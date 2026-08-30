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Михаил Ефремов отказался от съёмок в кино

Михаил Ефремов отказался от съёмок в кино

Михаил Ефремов отказался от съёмок в кино и решил сосредоточиться на театральной деятельностиОн служит в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова, а ближайший спектакль с его участием состоится уже скоро — в конце сентября.

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