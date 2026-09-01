Банки.ру: при доходе свыше 351 тыс. рублей россияне инвестируют вчетверо чаще

Россияне с ежемесячным доходом более 351 тыс. рублей инвестируют более чем в четыре раза чаще, чем получающие до 70 тыс.
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