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ПВО перехватила еще один украинский БПЛА над Брянской областью

ПВО перехватила еще один украинский БПЛА над Брянской областью

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились данными о том, что в воскресенье, четвертого февраля, примерно в 23:00 по московскому времени в небе над Брянской областью средства противовоздушной обороны перехватили ещё один беспилотник Вооруженных сил Украины.

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