ПВО перехватила еще один украинский БПЛА над Брянской областью

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились данными о том, что в воскресенье, четвертого февраля, примерно в 23:00 по московскому времени в небе над Брянской областью средства противовоздушной обороны перехватили ещё один беспилотник Вооруженных сил Украины.