Самые запоминающиеся автомобили тюнинг-шоу SEMA 2023

Ежегодно проходящая в Лас-Вегасе выставка SEMA — это одно из крупнейших в мире тюнинг-шоу. Здесь собираются производителей разнообразных компонентов со всего мира, а многие компании привозят яркие и даже безумные проекты доработанных автомобилей.
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