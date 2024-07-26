Танк наехал на «Ниву» в Белгородской области

В населенном пункте Березовка Белгородской области бронемашина наехала на российскую машину «Нива». Как сообщает Telegram-канала Baza, в Белгородской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.
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