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Танк наехал на «Ниву» в Белгородской области

Танк наехал на «Ниву» в Белгородской области

В населенном пункте Березовка Белгородской области бронемашина наехала на российскую машину «Нива». Как сообщает Telegram-канала Baza, в Белгородской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.

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