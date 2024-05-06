«Я делаю лучшие ракеты в мире», — Илон Маск показал, как проходил исторический первый запуск ракеты Falcon Heavy с Tesla Roadster

Кроме того, Илон Маск опубликовал нескромное сообщение следующего содержания: «Я делаю лучшие ракеты в мире», а также выложил зрелищный видеоролик, демонстрирующий исторический первый запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.
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