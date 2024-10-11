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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия U21 разгромила в гостях Китай (6:0) в товарищеском матче. У Дмитриева дубль

На счету хавбека «Крыльев Советов» Игоря Дмитриева два забитых гола. Игра прошла на национальной тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в Сянхэ.

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