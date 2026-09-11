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Царьград

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Минцифры запустило 5G в России по поручению Путина

Минцифры запустило 5G в России по поручению Путина

Минцифры объявило об официальном запуске 5G в России по поручению президента Владимира Путина. Новый стандарт связи используется для управления беспилотниками, робототехникой, телемедициной и цифровизации промышленности в стране.

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