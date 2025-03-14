Управление Росимущества передало для нужд Минобороны России партию древесины

Для нужд Минобороны РФ передано 27 штабелей сосны обыкновенной, ели сибирской и пихты сибирской. Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передало более 110 кубометров лесоматериала и пилопродукции, обращенной в собственность государства, для нужд министерства обороны Российской Федерации.
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