Управление Росимущества передало для нужд Минобороны России партию древесины

Для нужд Минобороны РФ передано 27 штабелей сосны обыкновенной, ели сибирской и пихты сибирской. Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передало более 110 кубометров лесоматериала и пилопродукции, обращенной в собственность государства, для нужд министерства обороны Российской Федерации.