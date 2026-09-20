Возвращение легенды: совершенно новый Nissan Skyline представят уже в декабре

В декабре 2026 года Nissan представит новое поколение седана Skyline. Дату премьеры подтвердил генеральный директор компании Иван Эспиноса.
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