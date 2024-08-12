Как носить кружево и выглядеть изысканно

noemi_estonia / соцсети Кружевные вещи на выход — удел смелых модниц. Подобный материал не терпит безответственного обращения, и чтобы ваш образ не заиграл вульгарными красками, наш эксперт, стилист Вера Солнцева спешит на помощь, чтобы подсказать — как носить кружевные вещи и при этом сделать образ дорогим.