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Как носить кружево и выглядеть изысканно

Как носить кружево и выглядеть изысканно

noemi_estonia / соцсети Кружевные вещи на выход — удел смелых модниц. Подобный материал не терпит безответственного обращения, и чтобы ваш образ не заиграл вульгарными красками, наш эксперт, стилист Вера Солнцева спешит на помощь, чтобы подсказать — как носить кружевные вещи и при этом сделать образ дорогим.

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