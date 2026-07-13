Аналитики призвали Strategy четче объяснить новую политику продаж биткоина

Основатель и председатель Strategy Майкл Сэйлор вновь намекнул на возможные изменения, опубликовав в соцсетях сообщение с графиком покупок биткоина и фразой: «Оранжевые точки рассказывают лишь часть истории».
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