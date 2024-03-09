Политолог Асафов назвал логичным рейтинг кандидатов в президенты РФ после дебатов

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Николай Харитонов занял первое место в рейтинге по итогам дебатов, сообщил в своем Telegram-канале политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.