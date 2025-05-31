Baijiahao, Китай. Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО

Всё хорошо лишь бы Путин не вздрейфил и опять не дал заднюю

ВС

Валерий Симоненко

Солидарен. На "грозилки" и "красные линии" он горазд, а по настоящему драться ... Хм, наверняка он и в детстве подзатыльники и пинки имел и ...в общем, "это не честно, это не законно..." такие "ответки"... "Мягкая" сила, понимаете ли, у него!