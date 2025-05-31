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Baijiahao, Китай. Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО

Baijiahao, Китай. Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО

Россия выставила Финляндии счет на три миллиарда евро, пишет Baijiahao. Хельсинки заключил договор с Москвой строительстве АЭС, но после вступления в НАТО его аннулировал.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
Всё хорошо лишь бы Путин не вздрейфил и опять не дал заднюю
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6 час.
ВС
Валерий Симоненко
Солидарен. На &quot;грозилки&quot; и &quot;красные линии&quot; он горазд, а по настоящему драться ... Хм, наверняка он и в детстве подзатыльники и пинки имел и ...в общем, &quot;это не честно, это не законно...&quot; такие &quot;ответки&quot;... &quot;Мягкая&quot; сила, понимаете ли, у него!
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Арбитражный суд примет иск без сомнения, но дальше будет многолетняя тягомотина с переписками, консультациями и прочими жвачками. Боюсь, через какое-то время гаранту придется признать, что &quot;нас надули&quot;
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4 час.
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