Россия выставила Финляндии счет на три миллиарда евро, пишет Baijiahao. Хельсинки заключил договор с Москвой строительстве АЭС, но после вступления в НАТО его аннулировал.
Baijiahao, Китай. Путин не стал терпеть выходки Финляндии: она заплатит за вступление в НАТО
Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
Всё хорошо лишь бы Путин не вздрейфил и опять не дал заднюю
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6 час.
ВС
Валерий Симоненко
Солидарен. На "грозилки" и "красные линии" он горазд, а по настоящему драться ... Хм, наверняка он и в детстве подзатыльники и пинки имел и ...в общем, "это не честно, это не законно..." такие "ответки"... "Мягкая" сила, понимаете ли, у него!
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Арбитражный суд примет иск без сомнения, но дальше будет многолетняя тягомотина с переписками, консультациями и прочими жвачками. Боюсь, через какое-то время гаранту придется признать, что "нас надули"
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4 час.
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