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  • Leonid Butorin
    Великий Русский ЯзыкКрым может атаков...
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Выступление белорусского певца Ярослава Евдокимова в России отменено - причина антироссийская позиция артиста

Выступление белорусского певца Ярослава Евдокимова в России отменено - причина антироссийская позиция артиста

Politiki.net Известный "Фантазер" Евдокимов, не единожды неприятно удивлял российскую общественность.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Наконец-то проснулись культурные наши!Так надо поступать со всеми,кто рот открывает против РОССИЮШКИ!!!!!!!
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2 час.
НН
Надежда Никитина
Только так и точка.
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1 час.

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