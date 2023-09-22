Выступление белорусского певца Ярослава Евдокимова в России отменено - причина антироссийская позиция артиста

Новости, события, фактыШоу-бизнесПодписатьсяВыступление белорусского певца Ярослава Евдокимова в России отменено - причина антироссийская позиция артиста Politiki.net Известный "Фантазер" Евдокимов, не единожды неприятно удивлял российскую общественность.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииZoia GoldshtabНаконец-то проснулись культурные наши!Так надо поступать со всеми,кто рот открывает против РОССИЮШКИ!!!!!!!Ответить2 час.НННадежда НикитинаТолько так и точка.Ответить1 час.
Свежие комментарии