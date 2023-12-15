ВС РФ взяли под контроль дорогу на Бердычи и Орловскую развилку: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 15 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 15 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении: ВС России оказывали основное давление на северный фланг Авдеевки, продолжая продвигаться севернее Степового с перспективой выхода к району ж/д-станции Очеретино.