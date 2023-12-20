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Смоленская писательница подала иск о плагиате к Борису Акунину и просит запретить мини-сериал «Фандорин. Азазель»

Смоленская писательница подала иск о плагиате к Борису Акунину и просит запретить мини-сериал «Фандорин. Азазель»

Татьяна Викентьева хочет взыскать в свою пользу всю прибыль от проката картины и моральный ущерб в размере миллиона рублейСмоленская писательница Татьяна Викентьева подала иск о плагиате к Борису Акунину (внесен в реестр террористов и экстремистов) из-за сериала по книге «Азазель».

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Комментарии
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ВБ
Валентин Беляев
А зачем ждала, пока признают экстремистом? Хочет на волне свою копеечку урвать?
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16 час.
Oltaviro Oltaviro
А почему не к тем, кто сериал снял, до-Ё-бы-ва-ется?
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16 час.

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