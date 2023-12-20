Смоленская писательница подала иск о плагиате к Борису Акунину и просит запретить мини-сериал «Фандорин. Азазель»

Татьяна Викентьева хочет взыскать в свою пользу всю прибыль от проката картины и моральный ущерб в размере миллиона рублейСмоленская писательница Татьяна Викентьева подала иск о плагиате к Борису Акунину (внесен в реестр террористов и экстремистов) из-за сериала по книге «Азазель».