Минобороны: ВСУ потеряли 560 дронов над Россией за одну ночь

Русские военные за ночь с 9 на 10 октября сбили 560 украинских дронов над несколькими регионами, в том числе Крымом.
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