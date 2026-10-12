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Ивановские новости

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32-летнего ивановца обвиняют в покушении на убийство после нападения с дубинкой

32-летнего ивановца обвиняют в покушении на убийство после нападения с дубинкой

Ночная ссора в переулке Чапаева в Иванове обернулась уголовным делом о покушении на убийство. По версии следствия, 32-летний местный житель угрожал расправой 34-летнему мужчине и несколько раз ударил его дубинкой по голове.

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