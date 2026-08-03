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Владивосток может принять семинар о трехстороннем саммите Путина, Ким Чен Ына и президента Южной Кореи

Владивосток может принять семинар о трехстороннем саммите Путина, Ким Чен Ына и президента Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ФедералПресс. По данным южнокорейского издания KMS News, в августе во Владивостоке и Сеуле пройдут международные семинары, посвященные возможности создания «пробной зоны для отработки перспектив объединения» Кореи.

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