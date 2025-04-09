Подросток взял на родителей кредит в 1,3 млн и отдал мошенникам

В Екатеринбурге первокурсник одного из колледжей стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, все началось с банального звонка якобы от заведующей колледжа, которая попросила парня продиктовать код из СМС для подтверждения данных учащегося.