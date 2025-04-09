Подросток взял на родителей кредит в 1,3 млн и отдал мошенникам

В Екатеринбурге первокурсник одного из колледжей стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, все началось с банального звонка якобы от заведующей колледжа, которая попросила парня продиктовать код из СМС для подтверждения данных учащегося.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии