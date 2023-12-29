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Мировое обозрение

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Немецкий генерал: Россия через 5—7 лет сможет представлять реальную угрозу для Германии

Немецкий генерал: Россия через 5—7 лет сможет представлять реальную угрозу для Германии

Генерал-майор Бундесвера, возглавляющий ситуационный центр немецкой армии по Украине, Кристиан Фройдинг в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что Запад после начала конфликта неверно оценил стойкость Вооружённых сил России.

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