Немецкий генерал: Россия через 5—7 лет сможет представлять реальную угрозу для Германии

Генерал-майор Бундесвера, возглавляющий ситуационный центр немецкой армии по Украине, Кристиан Фройдинг в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что Запад после начала конфликта неверно оценил стойкость Вооружённых сил России.
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