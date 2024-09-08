Португалия отправила Украине вертолеты Ка-32А11ВС, которые купила у России

В октябре 2022 года Министерство национальной обороны Португалии (Ministério da Defesa Nacional) сообщило, что собирается подарить Украине шесть многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС (противопожарных и транспортно-спасательных) российского производства, один из которых вышел из строя из-за аварии еще в 2012 году.