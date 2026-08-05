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Газета.ру

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Депутат Чаплин: россиянам положен перерасчет платы при отключении горячей воды

Депутат Чаплин: россиянам положен перерасчет платы при отключении горячей воды

Если отключение горячей воды летом продлевается, то жильцам полагается перерасчет платежей. По действующему закону плановые отключения не должны превышать двух недель в течение года, подчеркнул в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

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