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Родри о голе в финале ЛЧ: «Такие моменты вписывают в историю «Ман Сити». Есть голы, определяющие карьеру игроков. Сейчас настала моя очередь»

Родри о голе в финале ЛЧ: «Такие моменты вписывают в историю «Ман Сити». Есть голы, определяющие карьеру игроков. Сейчас настала моя очередь»

Полузащитник «Манчестер Сити» забил победный гол команды в финале «Лиги чемпионов» против «Интера» (1:0).

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