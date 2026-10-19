В столице Украины поражены: центр обработки данных дата-центр «Дата групп»; логистический узел «Файер Пойнт» - здесь изготавливали и хранили комплектующие для производства беспилотников самолетного типа большой дальности и моторы для ракет FP-5 «Фламинго»; производственные площади ОАО «Химволокно» - компания специализировалась на производстве боевых частей беспилотников; локомотивное депо, которое было переоборудовано под склад крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и частей к баллистическим ракетам FP-9.
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