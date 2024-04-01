Серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова выступила в Рязани

О выступлении рассказал в соцсетях губернатор Павел Малков. Он напомнил, что именно на рязанском льду юная Александра училась первым элементам фигурного катания, из Рязани она начала свой путь в мировые звезды большого спорта.
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