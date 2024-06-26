Власти Пакистана дали зеленый свет на перенос производств из Китая

Власти Пакистана пообещали обеспечить благоприятные условия для переноса в страну производств китайских компаний, заявил премьер-министр Шехбаз Шариф в среду совместным предприятиям китайских и пакистанских компаний по переводу китайской промышленности в Пакистан.