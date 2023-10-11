Джастин Бибер "поддержал" Израиль фото разбомбленной Газы

страница Джастина Бибера в соцсети Американский певец Джастин Бибер на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит запрещенной в России экстремистской корпорации Meta) выразил солидарность с жителями Израиля.
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