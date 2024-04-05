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Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Школьники могут заранее выбрать будущую профессию В 2024 году в московских школах будет внедрен единый стандарт предпрофессионального образования для учебных классов, связанных с медициной, инженерией, медиа и другими областями.

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