Уникальный советский спорткар оказался никому не нужен

Уникальный спортивный прототип, построенный в СССР в конце 1960 годов, все еще находится в продаже – впервые «За рулем» написал о выставленном на классифайды авто под необычным именем Сатана (также известен как Турбо Сатана) в декабре 2023 года.
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