Палестинское движение ХАМАС сообщило о запуске 150 ракет в сторону израильского города Ашкелон. В сообщении говорится, что группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» в настоящее время наносит крупный ракетный удар по Ашкелону в ответ на «нападение на гражданское население».