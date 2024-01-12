Какой сегодня праздник: 12 января – День "Работай усерднее"

День "Работай усерднее" – это международный праздник, который ежегодно отмечается 12 января. Памятная дата служит напоминанием, что когда люди хотят добиться успеха, они прилагают больше усилий для достижения своей цели.
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