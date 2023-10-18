Гонка к вершине с Live Rally Manager на Android

Вы когда-нибудь мечтали управлять высококлассной гоночной командой и привести ее к вершине глобальной таблицы лидеров? Что ж, теперь у тебя есть шанс! Представляем Live Rally Manager к Ксагу Студии, теперь официально доступно для всех пользователей Android.