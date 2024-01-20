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WT: семья девушки, убитой нелегалом, подаёт в суд на администрацию Байдена

WT: семья девушки, убитой нелегалом, подаёт в суд на администрацию Байдена

Семья девушки, убитой нелегальным иммигрантом, подаёт иск в суд на администрацию Байдена, сообщает The Washington Times.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Заголовок статьи никак не соответствует содержанию
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Чем отличается законная банда от незаконной?
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1 д.
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Привычки 90-х ?
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