Экс-вратарь «Зенита» Лунев объяснил, почему он не заиграл в «Байере»

Голкипер не был готов к требованиям тренерского штаба Бывший вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев, который теперь играет за «Карабах», объяснил, почему не смог закрепиться в основе немецкого «Байера».
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