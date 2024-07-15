Эта музыка будет вечной: теперь у Банковой виноват Сырский – он якобы хочет капитуляции

Известная своей “любовью” в украинским военачальникам и сыгравшая немалую роль в публичной травле бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного нардеп Марьяна Безуглая выступила с новыми обвинениями, теперь уже в адрес нынешнего главкома – Алексндра Сырского.