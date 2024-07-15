Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эта музыка будет вечной: теперь у Банковой виноват Сырский – он якобы хочет капитуляции

Эта музыка будет вечной: теперь у Банковой виноват Сырский – он якобы хочет капитуляции

Известная своей “любовью” в украинским военачальникам  и сыгравшая немалую роль в публичной травле бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного нардеп Марьяна Безуглая  выступила с новыми обвинениями, теперь уже в адрес нынешнего главкома – Алексндра Сырского.

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Misha Glusch
марьянку в глывкомы
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