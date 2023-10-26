Елена Перминова рассказала, как похудела на отдыхе

Модель Елена Перминова поделилась пикантным фото в нижнем белье. Звезда подиумов остается в отличной физической форме после рождения четверых детей, которые появились в многолетних крепких отношениях с бизнесменом Александром Лебедевым.
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