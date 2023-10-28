Крис Пол оформил дабл-дабл во втором матче за «Голден Стэйт» – 10 очков и 12 передач против «Сакраменто»

Разыгрывающий Крис Пол в пятницу провел второй матч за «Голден Стэйт». Во встрече с «Сакраменто» (122:114) Пол оформил дабл-дабл – 10 очков и 12 передач, а также 2 подбора и 3 перехвата при 3 потерях.