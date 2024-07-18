«Стану семьянином»: Митя Фомин рассказал о своих требованиях к женщине

Артист считает, что рано или поздно его кто-то завоюет его сердце. Митя Фомин Елизавета КарпушкинаМитя Фомин давно заслужил статус заядлого холостяка, однако, не отрицает возможности, что рано или поздно свяжет себя узами брака.
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