«Стану семьянином»: Митя Фомин рассказал о своих требованиях к женщине

Артист считает, что рано или поздно его кто-то завоюет его сердце. Митя Фомин Елизавета КарпушкинаМитя Фомин давно заслужил статус заядлого холостяка, однако, не отрицает возможности, что рано или поздно свяжет себя узами брака.