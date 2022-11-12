Как будто и не было Херсона: Командир «Ахмата» обещает дойти до Варшавы

Страна и люди

Любовь Смирнова. Спецназ «Ахмат» постепенно продвигается в ЛНР. Об этом в эфире телеканала НТС сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».