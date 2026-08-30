«Всё остановилось»: новая российская «Бандероль» фактически блокирует украинские порты — The Telegraph

Применение Россией новой крылатой ракеты «Бандероль» (S-8000) стало одним из ключевых факторов фактической остановки коммерческого судоходства в украинских портах Чёрного моря.
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