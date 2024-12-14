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Славянская доктрина

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Какие города России и США пострадают в случае ядерной войны?

Какие города России и США пострадают в случае ядерной войны?

Какие города России и США пострадают в случае ядерной войны?   Еще совсем недавно мы говорили о ядерной войне как о чем-то невероятном, и возможном только в связи с нелепой случайностью или ошибкой военных.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Пресса ФРГ: немецкая оппозиция обещает лишить украинских беженцев пособий В предвыборной программе немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) содержится обещание прекратить прием в стране нелегальных мигрантов, а также лишить пособий по безработице новоприбывших беженцев с Украины. Как сообщает немецкое издание Tagesspiegel, ХДС/ХСС намеревается провести фундаментальные реформы в социальной, финансовой и экономической политике ФРГ. При этом украинские беженцы смогут получать пособия в соответствии со статусом просителей убежища. Однако при этом планируется значительно ограничить выплату социальных пособий тем, кто подлежит высылке из страны. Этой категории беженцев предполагается предоставлять лишь самое необходимое, опираясь на принцип «кровать, хлеб и мыло». По мнению авторов предвыборной программы оппозиционного блока, Германия нуждается в квалифицированной рабочей силе из-за рубежа, а нелегальные мигранты перегружают экономику страны и отказываются интегрироваться в немецкое общество. Кроме того, поток беженцев и мигрантов в ФРГ «слишком велик и неуправляем». В настоящее время размер пособий для украинских беженцев в Германии составляет до 563 евро на человека и предоставляется украинцам вместе с бесплатным медицинским обслуживанием и возможностью проживания в социальном жилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. При этом официально трудоустроены не более четверти из более миллиона беженцев с Украины в Германии.
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19 час.
EV
Evgeni Velesik
Разделяющие боеголовки Сармат снесут любой город или округ и количество жмуриков будет куда более, чем 170 тысяч! Вы зря расчитываете на эти цифры! Человечество, то, что от него останется, перейдёт в фазу обитания Неандертальцев!
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9 час.

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