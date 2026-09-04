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Газета.ру

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Пермская сеть АЗС "Нефтехимпром" сократила лимиты до 40 литров

Пермская сеть АЗС "Нефтехимпром" сократила лимиты до 40 литров

Крупная пермская АЗС «Нефтехимпром» сократила лимиты на отпуск бензина до 40 литров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы в «Максе».

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