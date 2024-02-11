«Он просто троллит вас»: Вдовиченков вступился за Кологривого

Актер призвал не обижаться на слова коллеги НИКИТА КОЛОГРИВЫЙ WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ У актера Никиты Кологривого, прославившегося благодаря сериалу «Слово пацана», сформировалась скандальная репутация.
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