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«Он просто троллит вас»: Вдовиченков вступился за Кологривого

«Он просто троллит вас»: Вдовиченков вступился за Кологривого

Актер призвал не обижаться на слова коллеги НИКИТА КОЛОГРИВЫЙ WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ У актера Никиты Кологривого, прославившегося благодаря сериалу «Слово пацана», сформировалась скандальная репутация.

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