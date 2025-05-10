Лула да Силва: Бразилия и КНР готовы помочь переговорам РФ и Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что выразил российскому лидеру Владимиру Путину готовность с Китаем и другими странами помочь в организации переговорного процесса по Украине при заинтересованности сторон.
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