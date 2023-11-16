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Дополнительные функции для квадрокоптеров от DJI

Дополнительные функции для квадрокоптеров от DJI

Как сообщают, Китай в ближайшей перспективе может предоставить России специализированные опции для контроля дронов от компании DJI, которые повысят устойчивость дронов этой фирмы к перехвату и глушению, при этом Украина такая функция предоставлена не будет.

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