Ужесточение миграционной политики в России начинает приносить плоды

Александр ШУСТОВ 9 сентября Владимир Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел РФ Андреем Кикотем, который возглавляет недавно созданную в составе ведомства миграционную службу.
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Статистику ведут какую-то странную, на сколько меньше их влезало, лучше бы посчитали и контролировали процент приезжих и новых граждан по отношению к коренным жителям России, не сколько получили от продажи патентов а сколько потратили на социалку для новых граждан, какой процент налогов по отношению к количеству платят приезжие и так же коренные жители России... Привыкли мозги пудрить мерить среднюю температуру по больнице.
Очередное пиздабольство,мигрантов становится всё больше и больше,скоро Россия догонит европу по мигрантским гетто ,всё это предвыборные лозунги едра,основного виновника разгульной мигрантской политики
А ведь действительно, чего казалось бы проще организовать заключение трудовых договоров с мигрантами еще у них дома! Приехал мигрант, его встретил работодатель, который несет полную ответственность за работника на период его нахождения в России по трудовому договору... Срок действия договора закончился и мигрант летит домой! Заключение трудовых договоров с мигрантами на территории России запретить! Договора должны заключаться еще до вьезда мигранта на территорию РФ, у них на родине! И ни каких семей!