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Мировое обозрение

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Больше половины недовольны: Опрос показал реальное отношение поляков к работе Туска

Больше половины недовольны: Опрос показал реальное отношение поляков к работе Туска

Рейтинг премьер-министра Польши Дональда Туска переживает не лучшие времена: более половины поляков недовольны его работой на посту главы правительства.

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